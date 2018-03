VODAFONE ITALIA * TIZIANO FERRO È IL VOLTO E LA VOCE NARRANTE DELLA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Tiziano Ferro è il volto e la voce narrante della nuova campagna di comunicazione di Vodafone Italia. Il nuovo format di comunicazione è dedicato alla superiorità di rete e della qualità dei servizi Vodafone.

E celebra la centralità della condivisione con uno stile ispirato alle stories dei social network.

Vodafone Italia lancia il nuovo format di comunicazione e sceglie come brand ambassador Tiziano Ferro che, per la prima volta, compare in uno spot insieme ad un suo brano.

La campagna, on air da oggi, è caratterizzata da uno stile grafico moderno e originale ispirato alle stories dei social network ed è incentrata sul valore della tecnologia nella vita delle persone che, attraverso la superiorità di rete e della qualità dei servizi di Vodafone Italia, possono condividere momenti ed emozioni al massimo della velocità e copertura.

“Le storie sono ovunque. Le storie sono sempre. Ed è bello condividerle” è il claim dello spot e a pronunciarlo è Tiziano Ferro.

Sua è anche la colonna sonora della nuova campagna. Solo è solo una parola è il nuovo brano del cantautore presente nello spot di Vodafone Italia nella sua versione strumentale.

Il nuovo spot è on air sulle principali emittenti tv, sul web e sui social. È stato realizzato in collaborazione con Team Red, la struttura Wpp è responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico per tutte le agenzie del gruppo, la regia è di Antony Hoffman e la pianificazione di Mec.