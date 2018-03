VODAFONE * 8 MARZO: PER FESTEGGIARE TUTTE LE DONNE UNA DEDICA SPECIALE DI TIZIANO FERRO, IL 9 MARZO 4 GIGA IN REGALO PER UNA SETTIMANA PER I CLIENTI HAPPY

8 marzo: Vodafone festeggia tutte le donne con una dedica speciale di Tiziano Ferro. In più, il 9 marzo, 4 Giga in regalo per una settimana per i clienti Vodafone Happy.

Nel nuovo spot, on air da oggi, il nuovo brand ambassador di Vodafone fa gli auguri a tutte le donne, “che siano in carriera o di gran carriera, camminando sui tacchi o sulle nuvole, in orario o con qualche giorno di ritardo. Perché guardare le donne è un po’ guardare avanti”.

In più il 9 marzo, tutti i clienti Vodafone iscritti al programma fedeltà “Vodafone Happy”, riceveranno in regalo 4 Giga con Happy Friday che potranno utilizzare per una settimana.

Lo spot è il secondo appuntamento del nuovo format di comunicazione di Vodafone Italia realizzato utilizzando lo stile grafico delle stories dei social network.

On air da oggi sulle principali emittenti tv, sul web e sui social, è stato realizzato in collaborazione con Team Red, la struttura Wpp responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico per tutte le agenzie del gruppo, la regia è di Antony Hoffman e la pianificazione di Wavemaker.

La colonna sonora è Solo è solo una parola, il nuovo brano Tiziano Ferro presente nella sua versione strumentale: link