Vigili del fuoco volontari – Riva del Garda (TN) * elezione capisquadra: « PRESENTI IL SINDACO Adalberto Mosaner E IL CONSIGLIERE GIORGIO LEONARDI, DA UN ANNO IN ATTESA DEL NUOVO MOTOSCAFO »

Nella serata di ieri, martedì 11 giugno, si è tenuta l’assemblea per l’elezione di due capisquadra del corpo di Riva del Garda.

All’assemblea erano presenti il sindaco Adalberto Mosaner, il consigliere provinciale e assessore regionale Giorgio Leonardi e l’ispettore distrettuale Michele Alberti.

Innanzitutto si è osservato un minuto di silenzio in ricordo del vigile del fuoco Antonio Dell’Anna del distaccamento di Grottaglie (Taranto) morto poche ore prima.

Si è parlato della sostituzione del vecchio motoscafo da soccorso già dismesso da qualche anno. La gara è stata pubblicata da un anno e mezzo da parte della Pat ma ancora non si è riusciti a dare avvio alla costruzione in quanto una serie di problematiche e di particolarità relative al metodo di gara hanno portato al ritiro dell’unico cantiere nautico che aveva gareggiato.

L’uso del motoscafo da parte dei volontari rivani spazia dai servizi di prevenzione sul lago, al soccorso di natanti, barche o surfisti in difficoltà, alla ricerca di persone, al supporto al nucelo sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento, all’antincendio, alla mitigazione del rischio per la navigazione dovuto alla presenza di materiale legnoso a seguito di cacciate del fiume Sarca o durante i fortunali.

Altro tema che tocca da vicino il corpo di Riva del Garda è quello degli interventi fuori Regione. Infatti si interviene anche nei comuni di Limone, Tremosine e Malcesine. Per regolare questa interventistica si dovrà trovare un modo di creare un tavolo di lavoro che dica chi fa cosa quando e dove verrano reperite le risorse per tale interventistica. In questo momento questi interventi sono economicamente a carico del comune di Riva del Garda.

Le votazioni per i due capisquadra hanno portato alla conferma di Roberto Calliari (al suo secondo mandato, classe 1984, entrato a far parte dei volontari nel 2008) ed alla nuova elezione di Mauro Omezzolli (classe 1994, entrato a far parte dei volontari nel 2014).

Sempre durante l’assemblea ha prestato giuramento anche il vigile del fuoco Martino Candolfo.