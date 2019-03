Vigili del fuoco volontari – Riva del Garda (Tn) * addestramento in acqua ghiacciata: « AL lago d’Ampola in Valle di Ledro un recupero pericolante » (video)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Ogg si è tenuto presso il lago d’Ampola in Valle di Ledro un addestramento speciale di recupero pericolante in acqua ghiacciata. Quasi tutta la superficie del lago risulta coperta da uno strato che varia da 30 a pochi centimetri di spessore. Situazione che potrebbe esporre un incauto visitatore a percorre a piedi il lago per poi rovinare in acqua gelida.

Lo scopo princiapale è quello di preparare il corpo competente alle manovra salvavita di recupero e di migliorare il bagaglio di esperienze addestrative che risultano fondamentali ogni volta che si risponde a una chiamata di emergenza, utilizzando sia materiale specialistico sia materiale di fortuna. A

lla manovra hanno partecipato attivamente i Corpi di Tiarno di Sopra, Egna (Bz), Mori e Riva del Garda.

Nonostante la poca poca profondità (circa 10m) il lago situato a 730 m.s.l.m. rappresenta con la vicina statale e i percorsi pedonali uno scenario nel quale uno spiacevole incidente è più che plausibile e nelle condizioni invernali con l’acqua a una temperatura di 4°c. sotto il ghiaccio, la sopravvivenza dipende anche dalla macchina dei soccorsi.