VERISSIMO * CANALE5: SILVIA TOFFANIN SABATO 7 APRILE ACCOGLIERÀ IN STUDIO PER UN’INTERVISTA L’ATTORE CLAUDIO AMENDOLA

Sabato 7 aprile la puntata di Verissimo sarà ricca di emozioni e racconti inediti. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un’intervista esclusiva l’attore Claudio Amendola.

Federica Panicucci, splendida cinquantenne, parlerà per la prima volta dei tanti cambiamenti avvenuti ultimamente nella sua vita.

A Verissimo, inoltre, una coppia storica del musical italiano: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia che, dopo 21 anni, tornano a recitare insieme a teatro.

Per lo spazio dedicato a ‘L’isola dei Famosi’, in studio l’ultimo eliminato dal reality il mimo Simone Barbato e l’ex pugile Franco Terlizi, che ha dovuto abbandonare le spiagge dell’Honduras per un problema di salute.