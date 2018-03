VERISSIMO * SILVIA TOFFANIN: SABATO 17 MARZO ACCOGLIERÀ PER LA SUA PRIMA INTERVISTA LO CHEF CRACCO

Sabato 17 marzo Silvia Toffanin accoglierà per la sua prima intervista a Verissimo lo chef stellato Carlo Cracco.

E ancora, saranno ospiti del talk show di Canale 5: Vincenzo Salemme e Katia Follesa.

In esclusiva, Francesco Monte e l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto parleranno per la prima volta della loro love story sbocciata sulle spiagge de ‘L’Isola de famosi’.

Inoltre, sarà in studio per raccontare il suo percorso in Honduras anche l’ex naufrago Filippo Nardi.