VERISSIMO * GIUCAS CASELLA: “ SONO UN LEONE, STO BENISSIMO E VOGLIO TORNARE SULL’ISOLA “

“Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull’isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là”.

Giucas Casella rientrato dall’Honduras a causa di un problema ad una costola, parla domani a Verissimo delle sue condizioni di salute.

Ai microfoni del talk show racconta: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”.

Giucas, nel corso dell’intervista, scrive e sigilla in una busta il nome del naufrago che secondo lui vincerà. La busta verrà aperta nella puntata speciale di Verissimo dedicata interamente a questa edizione del reality di Canale 5.