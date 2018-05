VERISSIMO – CANALE 5 * RUDY ZERBI: ” IN FINALE VORREMMO CHE FOSSERO RAPPRESENTATI UN PO’ TUTTI GLI STILI “

“È il momento delle scelte. Stiamo arrivando alla finale e uno solo vince”. Queste le parole di Rudy Zerbi intervistato, insieme alla collega Alessandra Celentano, da Silvia Toffanin in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici”, in onda domani su Canale 5.

Alla conduttrice Zerbi racconta: «In finale vorremmo che fossero rappresentati un po’ tutti i gli stili. Con il nuovo meccanismo di sfida che ho proposto diamo la possibilità di restringere il campo. Carmen e Emma – prosegue – sono entrambe bravissime, sono due ottime cantanti, però, entrambe puntano molto sulla vocalità. In questo modo ne verrà scelta una delle due».

Sull’argomento Alessandra Celentano si mostra d’accordo con Rudy Zerbi: «Anch’ io sabato sera, proporrò una sfida tra Bryan e Lauren, i due ballerini rimasti, proprio perché credo sia giusto che il confronto avvenga tra due della stessa categoria”.

In merito a un possibile vincitore, Zerbi afferma: «Non so esprimermi, sono tutti molto forti, ognuno di noi chiaramente ha i propri gusti. In ogni caso finito “Amici” non finisce la loro carriera».

Alessandra Celentano conclude dicendo: “È una gara e deve arrivarne uno, prima o poi qualcuno deve uscire, non è facile neanche per noi, però purtroppo è così”.