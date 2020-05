VERGNANO (FI) – CONSIGLIERE COMUNALE ROVERETO (TN) * LOCKDOWN – LETTERA AI GOVERNATORI DEL NORD ITALIA: « APPELLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE TRA LE REGIONI »

Illustri Presidenti e Governatori, siamo stati annichiliti da un’onda inaspettata e abbiamo reagito affidandoci e aspettando. Per quanto tempo rimarremo sospesi nell’incertezza, però, non ci è dato sapere.

Si comprende la necessità e la ritrosia di alcune Regioni che chiedono prudenza, non chiedo che queste si aprano se non lo ritengono utile ai loro cittadini. Ma non posso guardare inerme i miei concittadini che vedono le loro imprese morire.

Il Governo centrale ci inonda di messaggi, spesso contraddittori, e ci confonde, ci inibisce. Il 4 maggio, pareva si potesse ricominciare a vivere, seppur con delle limitazioni, invece sta risultando una situazione impossibile da interpretare.

Le limitazioni, però, non sono amiche della ricchezza e della prosperità, ma servono spesso per controllare e deprimere, prima che sanare.

Siamo terre di imprenditori, di piccola e grande imprenditoria che per prosperare necessita di movimento e di relazioni ad ampio raggio. Non di sussidi, infatti nessun imprenditore chiede di essere finanziato per stare immobile, ma libertà personale ed economica, per altro garantita dalla nostra Carta Costituzionale.

Attualmente viviamo in condizioni di incertezza, iniziamo ad aver paura di uscire più per le sanzioni che per il contagio.