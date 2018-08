VERGNANO * ELEZIONI PROVINCIALI 2018: ” LA MIA CANDIDATURA DENTRO LA COALIZIONE DI CARLO DALDOSS, CON AUTONOMIA DINAMICA “

Dopo sei anni di lavoro, proposte e attività politica sul territorio; dopo tre anni di esperienza di consiliatura in Comune a Rovereto ho visto la proposta politica locale scadere e scendere al livello più basso.

La discussione non si basava più sui temi, ma sui nomi, sulle persone.

Peggio, vedevo cercare il “nemico” per potersi accreditare come “il nuovo che avanza”.

Non ho iniziato a fare politica in questo modo e non ho intenzione di iniziare ora.

In questo frangente ho conosciuto Mauro Ottobre e Autonomia Dinamica.

Abbiamo parlato di temi e di territorio. Abbiamo condiviso le aspettative e le possibili azioni.

No alla Valdastico, trasporto merci su ferro, collegamento delle periferie, ristrutturazione profonda della sanità (punti nascite e servizi periferici da potenziare e riaprire),

internazionalizzazione delle piccole imprese, esaltazione dell’Autonomia Speciale.

È stato naturale riconoscermi in questi temi e ho capito che Autonomia Dinamica ha le idee e gli uomini per attuarle.

La mia candidatura alle elezioni provinciali 2018 ha l’obiettivo di creare, insieme e dentro la coalizione di Carlo Daldoss, il primariato del Trentino del futuro.

*

Paolo Vergnano