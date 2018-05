VALLE DEL CHIESE * ESTATE 2018: NASCE #MILKLIFE CON MALGHE EVENTI LATTE E FORMAGGI DI MONTAGNA, IL MONDO DELL’ALPEGGIO SARÀ PROTAGONISTA

In Valle del Chiese sarà un’estate all’insegna del latte e del formaggio di Montagna per la gioia di bimbi, amanti del cibo genuino e buongustai. Grazie a #Milklife il mondo dell’alpeggio sarà tra i grandi protagonisti dell’estate anche per gli appassionati della mountain bike grazie ai nuovi dieci tracciati di cui dispone questo ambito turistico, posto tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta.

Il nuovo contenitore #Milklife riunirà, infatti, sotto un’unica denominazione tutte le iniziative previste nei prossimi mesi a livello locale: Malghe Aperte, Albe e Tramonti in Malga, La Desmalgada di Boniprati, il Festival della Polenta a Storo e Mondo Contadino al Lago di Roncone, che quest’anno sarà anche l’ultimo appuntamento della rassegna Latte in Festa voluto dall’assessorato provinciale al Turismo e Agricoltura e da Trentino Marketing.

Nello Show Cooking del Top Chef Manuel Ferrari sarà riproposto l’abbinamento Latte e Polenta, storico patrimonio della valle. Ma più in generale tutti gli appuntamenti prevedono la degustazione di prodotti locali. Nel caso di Albe in malga anche una colazione con latte e derivati, confetture, miele e dolci prodotti con la farina gialla di Storo.

Già da anni la Valle del Chiese ospita da giugno a settembre varie iniziative legate al Latte di montagna, al burro e ai formaggi di Montagna ma da quest’estate tutto questo grande patrimonio sarà promosso con lo slogan #Milklife, di concerto con i vari organizzatori.

Si tratta di un termine nuovo, internazionale, voluto dal Consorzio Turistico Valle del Chiese per strizzare l’occhio al mercato importante delle giovani famiglie del Nord Italia e ai turisti del Centro Europa, che rappresentano oltre il 30 per cento delle presenze turistiche locali.

Il cartellone riunisce le numerose iniziative organizzate nei prossimi mesi sui pascoli, nelle malghe in quota e nelle località di valle grazie alla sinergia tra realtà private e pubbliche.

#Milklife si inserisce nel cartellone degli eventi estivi del Trentino che puntano a valorizzare il mondo dell’Alpeggio. Iniziativa presentata a Palazzo Roccabruna, a Trento, dall’assessore provinciale al Turismo e all’Agricoltura Michele Dallapiccola e dall’amministratore unico di Trentino Marketing, Maurizio Rossini.

Introdotto da Elisabetta Nardelli, è stato Frank Salvadori, referente del progetto Albe in malga per il Consorzio turistico Valle del Chiese, a illustrare la nuova iniziativa #Milklife alla presenza dei principali attori del settore lattiero caseario in Trentino.

Come ha detto Maurizio Rossini “il Trentino senza gli alpeggi sarebbe un’altra cosa e non solo dal punto di vista turistico. Per questo in ogni occasione, in Italia come all’estero, presentiamo il Trentino a partire dai nostri alpeggi: una montagna viva non può prescindere da un’agricoltura di questo tipo.

La gastronomia si colloca al quinto posto come ragione per venire in vacanza in Trentino ed è questo un trend che sta costantemente crescendo sia per l’Italia che l’estero”.

Grazie al suo grande patrimonio la Valle del Chiese figura a pieno titolo nel cartellone dei principali eventi del Trentino che ruotano attorno al latte e agli altri prodotti lattiero caseari di qualità e in calendario tra giugno e settembre: dalla festa del Latte al Cartellone di Albe in Malga, a quello delle Desmalgade.

Quello dell’Alpeggio è in Trentino un mondo genuino, patrimonio straordinario di biodiversità.

“L’identità del territorio alpino – evidenzia Massimo Valenti, presidente del Consorzio Turistico Valle del Chiese – si esprime anche attraverso le suggestioni e i riti legati al mondo dell’alpeggio, i sapori e le fragranze dei suoi prodotti: il latte fresco di qualità, il burro e i formaggi di montagna. Eccellenze che non nascondono segreti ma solamente erba fresca, fiori e acqua pura di sorgente per nutrire gli animali in alpeggio”.

Le malghe della Valle del Chiese attive sono 40 quelle dove si trasforma il latte e 22 quelle dove si vende il formaggio. Oltre al tipico formaggio di malga nostrano giudicariese, in alcune malghe si trovano anche forme di formaggio derivato bagoss. Tra i capi presenti in malga la fanno da padrone le vacche (con le razze rendena, bruna alpina e frisona), le pecore e le capre (con la particolare presenza della rara Capra bionda dell’Adamello).

Sovente si trovano anche cavalli, maiali e asini. Diverse sono le malghe non attive (o solo parzialmente) che possono essere utilizzate a modo bivacco per il pernottamento.

Ed in linea con i progetti del Consorzio Turistico Valle del Chiese, per l’assessore provinciale Dallapiccola “l’agricoltura di montagna contribuisce a rendere l’ospitalità trentina diversa e unica ed è pronta a stringere un’alleanza ancora più forte con il turismo.

Di questo dobbiamo ringraziare in particolare gli allevatori che investono per mantenere elevati standard nelle malghe, ma anche per accrescere la qualità dell’ospitalità e delle produzioni. La ricchezza del cartellone di eventi dell’estate in Trentino dimostra proprio come ogni territorio attribuisca al settore lattiero caseario una valenza identitaria molto significativa e altrettanto rappresentativa all’interno della propria offerta”.

Questo il cartellone 2018 di #Milklife:

MALGHE APERTE – luglio e agosto, tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Malga Table (Castel Condino) | Malga Baite (Pieve di Bono-Prezzo) | Malga Nudole (Valdaone) | Malga Alpo di Storo (Storo) | Malga d’Arnò (Sella Giudicarie) | Malga Caino ( Borgo Chiese).

ALBE IN MALGA

Malga Nudole (Valdaone) – Flower power – domenica 22 luglio, ore 5.00

Malga Arnò (Sella Giudicarie) – Inno alla Gioia – domenica 5 agosto, ore 5.00

Malga Baite (Pieve di Bono-Prezzo) – Alba con le Stelle del Rock – mercoledì 15 agosto, ore 5.00.

TRAMONTI IN MALGA & ALTRO

Spiaggia di Baitoni (Bondone) – Gocce di pioggia – sabato 30 giugno, ore 19.30

Malga Alpo di Bondone (Bondone) – Accensione della Carbonaia – domenica 28 luglio, ore 5.00

Malga Vacil (Storo) – È Festa – sabato 4 agosto, ore 19.30.

LA DESMALGADA – Altopiano di Boniprati (Pieve di Bono – Prezzo), domenica 9 settembre.

MONDO CONTADINO – FESTA DEL LATTE – Lago di Roncone (Sella Giudicarie), 22 e 23 settembre.

FESTIVAL DELLA POLENTA – Storo, 29-30 settembre.

LE ESCURSIONI GUIDATE

In giro per le malghe Nova e Lavanech è in programma tutti i sabati di agosto (4/11/18/25) e sabato 1 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Permetterà di conoscere la quotidianità di Malga Nova con le sue caprette e di Lavanech con le mucche, degustando i loro formaggi. Trasferimento in bus navetta al costo di 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti) presso Consorzio Turistico (tel. +39.0465.901217 – info@visitchiese.it) oppure presso gli InfoPoint di Praso, Nudole e Bissina.