VACCINAREINFORMATI.ORG * ” PROSEGUE L’APARTHEID, PROSEGUE IL DIGIUNO: SOLIDALI CON I BAMBINI VERGOGNOSAMENTE ESCLUSI “

Prosegue l’apartheid. Prosegue il digiuno!

Solidali con i bambini vergognosamente esclusi, privati di un “cibo” molto importante per la loro crescita, fuori dai servizi per l’infanzia in una provincia autonoma che si distingue in Italia per la precisa determinazione nel realizzare questa discriminazione, prosegue il digiuno a staffetta, cui hanno partecipato ad oggi 10 settembre, quarantadue persone

Come detto, continueremo fino a quando la società civile e politica non troverà il modo per superare questa gravissima discriminazione. Per chi volesse aderire al digiuno invitiamo a contattare la segreteria dell’associazione all’indirizzo mail segreteria@vaccinareinformati.org.

Associazione Vaccinare Informati

NOI DIGIUNIAMO

lunedì 10 settembre 2018 Mayra Giudicarie, Marika Valle dei Laghi, Luca Rovereto

martedì 11 settembre 2018 Mauro Trento, Marika Valle dei Laghi, Nicole Valsugana

mercoledì 12 settembre 2018 Luisa Riva del Garda, Francesca Genova

giovedì 13 settembre 2018 Anthony Altopiano Vigolana, Elena Giudicarie

venerdì 14 settembre 2018 Riccardo Fassa, Morena e Nejrudin Altopiano di Piné, Francesca Trento

sabato 15 settembre 2018 Roberto Piné, Raffaella Arco

domenica 16 settembre 2018 Manuela Como, Michela Altopiano di Piné, Roberta e Giancarlo Valsugana

lunedì 17 settembre 2018 Simone, Ferrara, Chiara Altopiano della Vigolana

martedì 18 settembre 2018 Manuela Val di Fiemme, Maria Grazia Riva del Garda, Nicole Valsugana

mercoledì 19 settembre 2018 Carole, Elisabetta Altopiano della Vigolana

giovedì 20 settembre 2018 Enrico, Padova, Aurora Vallagarina, Gabriella e Morena Alto Garda e Ledro

venerdì 21 settembre 2018 Elisabetta Borgo Valsugana, Giancarlo Altopiano di Piné, Andrea Riva del Garda

sabato 22 settembre 2018 Alessandra Valle del Chiese, Lodovica Riva del Garda, Valentina Treviso