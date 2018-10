Autonomisti Popolari * dichiarazioni Salvini: ” grande soddisfazione per la presa di posizione espressa dal Ministro sui nuovi assetti del governo regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Gli Autonomisti popolari esprimono grande soddisfazione per la presa di posizione espressa dal Ministro Salvini in merito ai nuovi assetti del governo regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Nel pieno rispetto dell’accordo sottoscritto con il nostro Presidente Walter Kaswalder il vicepremier ha infatti precisato che ogni futuro accordo non potrà vedere il Patt presente al fianco della Lega e degli altri partiti e movimenti che hanno costituito la Coalizione Popolare Autonomista per il Cambiamento.

Questo in ragione del fatto che “non ci alleeremo con chi ha sbagliato sui temi fondamentali per la nostra provincia come sanità, infrastrutture, appalti”.

Le parole e gli accordi si rispettano e noi siamo sempre più convinti di aver trovato nella Lega un interlocutore serio e rispettoso, appunto, degli accordi presi.

Nel corso dei prossimi giorni saranno completate le consultazioni del Presidente Fugatti con tutte le forze della coalizione per dare un assetto credibile e duraturo alla formazione di governo del nostro Trentino.

Noi siamo pronti a dare il nostro contributo con uomini e idee al concretarsi di tutto il programma di coalizione e all’accordo sottoscritto il 25 agosto a Pinzolo, sicuri che gli Autonomisti Popolari all’interno dell’esecutivo o comunque con una posizione di primo piano nel quadro politico, sapranno mantenere vivo il tema del regionalismo, dell’Euregio e dei valori fondanti della nostra Autonomia.

*

Dario Chilovi

Portavoce degli Autonomisti Popolari