USAM BAITONA * CAMPIONATO VALLI DEL NOCE: 350 GLI ATLETI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE TRE COMPETIZIONI DEL CIRCUITO

Si è chiusa domenica scorsa con la tappa di Nosino la 44ª edizione del Campionato Valli del Noce, circuito primaverile organizzato da un pool di sodalizi della Val di Non. La competizione, organizzata dall’Usam Baitona e svoltasi ai piedi di Castel Thun, l’ultima dell’edizione 2018, è diventata una grande festa finale, alla quale hanno preso parte circa seicento persone, che poi hanno animato la premiazione relativa all’intero circuito.

Ben 350 gli atleti che hanno partecipato ad almeno tre competizioni del circuito e che quindi hanno acquisito il diritto di accedere alla classifica generale, un numero che testimonia l’attaccamento dei valligiani (e non solo loro) a questa manifestazione, ideale per le famiglie che amano correre.

Alla cerimonia finale hanno preso parte, tra gli altri, anche Gaia Tozzo, presidente del Csi trentino, Silvano Dominici, presidente della Comunità di Valle e sindaco di Romallo, Angelo Fedrizzi, sindaco di Ton, e Federico Battan di Mediolanum. Tutti hanno sottolineato la capacità di unire le persone che caratterizza questa manifestazione, non solo per il rispetto che i concorrenti manifestano nei confronti degli avversari, ma anche per il gioco di squadra fra cinque diversi sodalizi sportivi che dà vita al «Campionato Valli del Noce».

Entrando nel dettaglio dei risultati, per quanto concerne la classifica generale, Nicolò Kerschbaumer e Alessia Batca si sono imposti nella categoria Pulcini, Nicolas Odorizzi e Sofia Filippo fra i Cuccioli, Samuele Chini e Nicol Cattani fra gli Esordienti, Pietro Gasperetti e Michela Pallaver fra i Ragazzi, Nicolas Cembran e Nancy Giglio fra i Cadetti, Michele Borzaga e Giulia Nardon fra gli Allievi, Alessio Rossi e Nicole Menapace fra gli Junior, Damiano Zambotti e Viviana Zani fra i Senior, Federico Bertagnolli e Loretta Bettin fra gli Amatori A, Riccardo Baggia e Mirella Bergamo fra gli Amatori B, Franco Torresani e Lucia Maurina fra i Veterani, Gianpaolo Franchi e Flora Zeni fra i Pionieri.

La quinta tappa l’hanno invece vinta Lorenzo Gennara e Mary Zucal (Pulcini), Nicolas Odorizzi e Sofia Filippo (Cuccioli), Samuele Chini e Nicola Cattani (Esordienti), Pietro Gasperetti e Anna Torresani (Ragazzi), Stefano Radovan e Nancy Giglio (Cadetti), Martino Radovan e Giulia Nardon (Allievi), Davide Piffer (Junior), Damiano Zambotti e Elisabetta Nicoletti (Senior), Federico Bertagnolli e Loretta Bettin (Amatori A), Riccardo Baggia e Francesca Morandell (Amatori B), Silvano Bertolini e Lucia Maurina (Veterani), Gianpaolo Franchi e Flora Zeni (Pionieri).

Il concorso fotografico intitolato «Cattura i volti dei nostri atleti e tifosi» ha premiato Giuseppe De Cunzo, la cui immagine rappresenta al meglio, secondo la giuria, il soggetto protagonista di questa manifestazione, la famiglia: un padre che incita, nel momento in cui profonde lo sforzo maggiore, il proprio figlio, in uno sforzo comune.

Per quanto concerne le squadre, il Trofeo Mediolanum dell’edizione 2018 è stato vinto dall’Usam Baitona, davanti allo Sci Club Fondisti e al Romallo Running. In merito al premio riservato alla famiglia più sportiva, è finito nella mani dei Radovan, i cui cinque componenti sono tesserati per la stessa Usam Baitona. L’appuntamento è ora fissato per la primavera del 2019.