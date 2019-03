USAM BAITONA, ASD MOLLARO, SC FONDISTI ALTA VAL DI NON, ROMALLO RUNNING E US ROBUR * 45° CAMPIONATO VALLI DEL NOCE: « AL VIA LA MANIFESTAZIONE DOMENICA 7 APRILE »

Con i primi tepori di primavera si risveglia la voglia di correre. Un richiamo irresistibile, per chi ama questa disciplina, come quello esercitato dalle prime competizioni stagionali, che permettono di riprendere confidenza con persone e luoghi familiari e soprattutto di testare la propria condizione. Il «Campionato Valli del Noce» è una delle proposte più interessanti di questo periodo, perché propone percorsi allo portata di tutti, cinque ambientazioni diverse nelle cinque domeniche scelte per le diverse tappe, classifiche e premi per ogni fascia di età. La giornata che inaugura il circuito è domenica 7 aprile, quando si correrà a Dardine, poi la manifestazione si sposterà a Sporminore domenica 14, a Spormaggiore sabato 27, a Ronzone domenica 12 maggio e a Romallo domenica 9 giugno.

Anche in questa 45ª edizione le cinque sfide saranno valide per le qualificazioni provinciali C.S.I. e proporranno percorsi differenti per le diverse categorie, ovvero Pulcini, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Seniores, Amatori, Veterani e Pionieri. I vincitori saranno premiati al termine dell’ultima tappa, quando la classifica generale sarà definitiva. Per farne parte è sufficiente concludere almeno tre gare. Un graduatoria sarà riservata alle società sportive, in cima alla quale compariranno inevitabilmente le cinque che organizzano il «Campionato Valli del Noce», ovvero Usam Baitona, Asd Mollaro, Sc Fondisti Alta Val di Non, Romallo Running e Us Robur, ma sarà presente in forze anche l’Atletica Rotaliana. Nel 2018 il Trofeo Mediolanum fu appannaggio dall’Usam Baitona. Infine verranno premiate le famiglie che totalizzeranno il maggior numero di punti, un riconoscimento intitolato a Marco Battan.

Per quanto riguarda l’anima artistica della manifestazione, se due anni fa venne proposto un premio letterario e lo scorso anno un concorso fotografico, stavolta si raccolgono disegni o pitture ispirate al tema “Scorci di Valligiano”.