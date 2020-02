US LEVICO TERME * PULCINO D’ORO 2020: « UN TORNEO SENZA FRONTIERE, DOPO L’INGHILTERRA ORA TOCCA ALLA GERMANIA »

Il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, per la sua VI edizione, si appresta a fare un ulteriore grande salto di qualità. L’evento calcistico riservato ai calciatori della categoria Pulcini, cresciuto anno dopo anno, riparte dai Tornei Regionali del Pulcino, lanciati nella passata annata, con nuove tappe in Italia e in Europa, allargando ulteriormente i propri orizzonti: dopo l’Inghilterra ora raggiunge anche la Germania. L’esito dei Tornei Regionali porterà le migliori società dilettantistiche italiane e straniere a sfidare, da giovedì 18 a domenica 21 giugno in Trentino – Valsugana, i top club professionistici italiani e stranieri. Il numero dei team che prenderanno parte alla fase internazionale aumenta, da 48 a 64 squadre, con la presenza di un qualificato lotto di squadre professionistiche. Dodici quelle presenti alla passata edizione, ovvero le portoghesi Porto e Sporting Lisbona, gli inglesi del Leeds United e del Sunderland, i top team italiani Inter, Juventus, Roma, Hellas Verona, Torino, Venezia, Parma e Südtirol.

All’interno del Comitato Organizzatore, presieduto da Sandro Beretta e Renzo Merlino, si lavora alacremente alla pianificazione di quello che è diventato il più importante torneo di calcio in Italia per la categoria Pulcini, cioè per bambini dell’età compresa tra gli 8 e i 10 anni. È stata la forte richiesta di partecipazione pervenuta da società di tutta Italia a stimolare gli organizzatori a impegnarsi nei tornei regionali scegliendo, per struttura e qualità, società partner in grado di gestire questi eventi. Queste – al termine dell’evento – hanno immediatamente espresso il forte desiderio di poterlo riproporre di nuovo nelle proprie strutture.

Dall’Alto Adige fino alla Sicilia, passando per il Veneto, il Friuli e il Trentino, senza tralasciare la capitale Roma per il Lazio e la grande novità di Milano per la Lombardia, centinaia di team e migliaia di bambini scenderanno in campo nelle fasi regionali al via fra poche settimane. In Inghilterra – vera e propria patria del calcio – la società partner Leeds United, avvicinatasi tantissimo al Pulcino d’Oro dopo aver ospitato il primo evento inglese “in casa”, ha voluto ripetere la felice esperienza organizzando il secondo Torneo inglese del Pulcino, al via con un lotto di partecipanti di prim’ordine come Arsenal, Leicester, West Ham, Aston Villa, solo per citarne alcune; tutte desiderose di strappare il pass per la fase internazionale di Levico Terme.

Successivamente le prime grandi novità di questa edizione, con i Pulcini in campo in Baviera, per il primo Torneo di selezione tedesco e in Lombardia, a Milano, un’altra grande città che si lega ad una manifestazione in continua espansione.

*

La formula del Torneo

Il tabellone è stato studiato ad hoc dal presidente del Comitato organizzatore Renzo Merlino per dare modo a tutte le squadre partecipanti di giocarsi fino alla fine la possibilità di vincere un trofeo, incontrando formazioni dello stesso livello nelle fasi conclusive del torneo.

VI TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO D’ORO

U.S. Levico Terme – Andrea Scalet 347 659 7188 | torneo@pulcinodoro.eu | www.pulcinodoro.eu

La prima fase a gironi della competizione è necessaria per decretare le quattro teste di serie che andranno ad aggiungersi alle dodici “card” assegnate ai club professionistici. I successivi gironi di orientamento stabiliranno le squadre qualificate che si aggiungeranno alle sedici teste di serie per concorrere al Pulcino d’Oro. Questi ultimi determineranno la composizione degli otto gironi finali denominati Pulcino d’Oro, Pulcino d’Argento, Pulcino di Bronzo, Pulcino Gialloblù e Pulcino Arcobaleno, suddiviso a sua volta in quattro gironi: Pulcino Arcobaleno rosso, bianco, azzurro e verde. La novità del 2020 è l’assegnazione di un premio alla migliore squadra dilettante che si confronterà con i top club.

Ci sarà anche una seconda parte del torneo, con le rimanenti trentadue squadre che concorreranno per aggiudicarsi il trofeo Pulcino d’Oro World League.

*

Un mondo più green

Per la sesta edizione il Torneo Pulcino d’Oro vuole lasciare un impatto positivo a livello ambientale, diminuendo in maniera importante il proprio impatto sul territorio per lasciare un’impronta ecologica significativa. Per questo motivo il Pulcino d’Oro 2020 potrà vantare anche il marchio Eco-eventi del Trentino, oltre alla certificazione 100% energia pulita di Dolomiti Energia.

Lo scopo del Comitato Organizzatore è quello di diffondere tra i bambini un messaggio di rispetto per l’ambiente, limitando l’utilizzo di plastica monouso, ed optando per l’uso di energia pulita, riducendo al massimo gli sprechi. Per questo motivo verrà regalata a tutti i baby calciatori una speciale borraccia, ideata da Wd Lifestyle, azienda di Levico Terme in grande espansione, da conservare anche come gadget e quindi preziosa per limitare l’uso di contenitori in plastica.

*

Un evento all’insegna dei grandi numeri

A rendere l’idea della portata del Trofeo Internazionale Pulcino d’Oro sono i numeri: a partire dalle 350 squadre partecipanti, per un totale di 5.600 giovani calciatori che daranno vita a una manifestazione che avrà una durata complessiva di 25 giorni, tra fasi regionali e fase internazionale. L’evento è orientato al futuro, con l’obiettivo di farsi importante veicolo promozionale dei valori propri dello sport e del territorio, forte di un gruppo di oltre 200 volontari che si sono messi a disposizione con la loro gratuita professionalità per garantire i massimi standard organizzativi alla kermesse giovanile.

*