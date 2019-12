UPT – UNIONE PER IL TRENTINO * COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: « LA LEGA SMANTELLA NON SOLO L’INSIEME DELLE POLITICHE INNOVATIVE, MA ANCHE L’IDEA CHE ESSE CERCAVANO DI INTERPRETARE »

Pezzo dopo pezzo si smantella non solo un insieme di Norme e di politiche innovative che avevano connotato la stagione di governo del centro sinistra autonomista, ma anche l’idea di Trentino che esse cercavano di interpretare.

Sull’onda della spinta sovranista e di destra, che ha travolto negli ultimi due anni anche la particolare articolazione politica del Trentino, vengono puntualmente compromesse alcune realtà importanti.

L’ultimo caso riguarda il Centro di Formazione per la Cooperazione Internazionale, una istituzione consortile che rappresentava lo sforzo corale delle realtà pubbliche e del volontariato per assicurare continuità e qualità ad una delle tradizioni più radicate ed apprezzate della nostra Comunità ed assieme per accompagnare il Trentino sulla strada sempre più essenziale della sua internazionalizzazione.

Una prospettiva che evidentemente non è affatto nel cuore della Lega e dei suoi alleati di governo.

E non lo è perché l’idea di società e di Autonomia che tali forze politiche propugnano non prevede questi valori e queste attenzioni.

Lo si era capito con chiarezza anche nelle scelte già compiute che hanno portato alla cancellazione di una Norma dal grande valore etico e politico (l’obbligo di destinare lo 0,25 per cento delle entrate provinciali ordinarie alla cooperazione internazionale) ed al sostanziale congelamento delle più rilevanti iniziative del volontariato in questo settore.

Le dimissioni del presidente del Centro, Mario Raffaelli, hanno giustamente e correttamente voluto evidenziare questa regressione culturale e politica.

L’Unione per il Trentino non può che aggiungere la sua voce di denuncia e impegnarsi ancora di più per concorrere a costruire – a partire dalle prossime elezioni comunali – tutte le necessarie intese per dare forza ad una idea alternativa di società e di Autonomia.

*

Unione per il Trentino