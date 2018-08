upt – parlamentino * amministrative 2018: ” l’unica strada per contrastare la deriva leghista è costituire un’alleanza larga (lista Ghezzi, Upt, Civiche, Pd e altre forze politiche che intendono aderire) “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Parlamentino Upt ha chiuso la sua riunione di stasera con il seguente deliberato:

– l’unica strada per contrastare la deriva leghista è costituire un’alleanza larga (lista Ghezzi, Upt, Civiche, Pd e altre forze politiche che intendono aderire).

– ribadisce che l’Upt non ha mai messo pregiudiziali positive o negative sui nomi dei candidati presidenti e non intende farlo ora. Per quanto riguarda la proposta di candidatura di Carlo Daldoss, l’Upt la prenderà in considerazione solo se sarà rispettosa dei partiti e coalizionale.

– ribadisce altresì la necessità di fare sintesi accettando le storie e i simboli dei partiti pur rinnovati, superando le pregiudiziali,

– lancia un appello responsabile al Patt per raccogliere tutte le energie disponibili.

La presidente Annalisa Caumo ha nominato la Commissione elettorale: Nicola Ferrante, Mauro Gilmozzi, Paola Matonti, Chiara Maule, Claudio Soini.