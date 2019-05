UPT * ELEZIONI SUPPLETIVE: CAUMO, « RINGRAZIO LE CANDIDATE CHE TANTO E CON PASSIONE SI SONO SPESE CON ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA »

Annalisa Caumo, presidente Upt, invita a tenere la schiena dritta contro il vento leghista. “Ringrazio le candidate che tanto e con passione si sono spese candidandosi con l’Alleanza Democratica Autonomista per queste elezioni suppletive.

Giulia Merlo per il collegio di Trento e Cristina Donei per il collegio della Valsugana, hanno dimostrato tenacia e passione, preparazione e competenze. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo assistito a un voto che certo non va sostenere e alimentare la nostra Autonomia e specialità trentina, ma piuttosto ci sta omologando a una Italia che pare proseguire su una deriva di divisioni e conformismo.

Con positività è necessario, soprattutto doveroso, andare avanti. I segnali di ripresa ci sono e vanno alimentati con coraggio e preparazione. E’ necessario coltivare il ritrovato spirito di collaborazione tra le forze democratiche, popolari e autonomiste e investire soprattutto sulle nuove sensibilità dei giovani.

Per parte sua l’UPT, che tra poche settimane celebrerà la sua assemblea di rigenerazione, farà la sua parte”.