UPT * ELEZIONI 26 MAGGIO: donei, « soddisfatta del risultato personale, MA ha prevalso il vento nazionale che ha omologato il Trentino al resto d’Italia »

Cristina Donei è soddisfatta del suo risultato personale ma non può non constatare che, per l’ennesima volta, ha prevalso il vento nazionale che ha omologato il Trentino al resto d’Italia.

“Ho portato, in questa campagna elettorale, i nostri valori e posso con serenità dire che continuerò a svolgere l’attività politica con passione e per passione.

Continuerò a lavorare al servizio della nostra comunità, della nostra speciale Autonomia, affinché i trentini si possano sentire speciali soprattutto dopo questo voto che, ribadisco, ci ha omologato al resto d’Italia.

Auguro buon lavoro a Mauro Sutto e mi auguro che si prodighi per il nostro territorio. Per quel che mi riguarda questa campagna elettorale mi ha dato la possibilità di incontrare molte persone e vivere esperienze inedite. Ringrazio i tanti che mi sono stati vicino e mi hanno supportato.

Il mio risultato, come quello della collega Giulia Merlo, ha evidenziato un segnale di ripresa che va coltivato puntando su idee e spirito nuovo. E’ necessario ricompattare le forze politiche che credono in un rilancio di una democrazia partecipata e soprattutto non si rassegnano a veder spegnersi le peculiarità della nostra Autonomia”.