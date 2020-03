UPIPA E SPES *  LIMITAZIONI INGRESSO FAMILIARI IN RSA: PAROLARI E NICCOLINI: « NON APPLICHEREMO LE LINEE GUIDA, LIMITEREMO L’ACCESSO AL SOLO PERSONALE SANITARIO E ASSISTENZIALE »

L’Upipa, in accordo con il Gruppo Spes, in rappresentanza dei gestori di RSA del Trentino:

-) Prende atto delle linee guida emanate dal Presidente della Giunta Provinciale ad interpretazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 in materia di limitazioni all’ingresso in RSA dei familiari e dei visitatori;

-) Ritiene che tali indicazioni non abbiano il valore giuridico di un’ordinanza, non abbiano validazione scientifica e siano in contrasto con le misure di sicurezza per garantire la riduzione del rischio di contagio all’interno delle strutture che ospitano anziani fragili e maggiormente esposti;

-) Comunica che non applicherà tali linee guida e continuerà a limitare l’accesso al solo personale sanitario e assistenziale delle strutture medesime, poiché il personale è pienamente in grado di garantire l’assistenza richiesta;

-) Provvederà inoltre ad inoltrare tempestivamente le linee guida emanate dalla PAT all’Istituto Superiore di Sanità per avere una indicazione sulla loro applicabilità e per una validazione scientifica sulla eventuale assunzione di rischio in relazione alla attuale diffusione del contagio.

La Presidente dell’Upipa

Francesca Parolari

La Presidente del Gruppo Spes

Cecilia Nicolini