UOZZART * “FESTIVAL DELLA COMMEDIA ITALIANA – LA COMMEDIA ITALIANA PIÙ BELLA DI SEMPRE”: « STEFANIA SANDRELLI OSPITE DELLA PRIMA EDIZIONE »

Sono in corso le votazioni per eleggere la migliore commedia italiana di sempre. Sei i film finalisti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è bella

“Paolo Virzì e Gabriele Muccino hanno preso in mano lo scettro dei vecchi registi della commedia italiana. Li adorano tutti.”: lo ha dichiarato Stefania Sandrelli a margine del “Festival della Commedia italiana – La commedia italiana più bella di sempre”, in corso a Formia, in provincia di Latina, sino a domani, domenica 7 luglio. L’attrice, circa il suo futuro professionale, ha poi dichiarato: “Mi piacerebbe fare ancora qualche altro bel film, ma non è facile. E lo capisco, per cui non me la prendo più di tanto. So che se fossi in America avrei veramente le giornate piene di letture di sceneggiature adatte a donne della mia età, ma in Italia non è così. Sono una persona estremamente consapevole, per fortuna”.

IL FESTIVAL – Stefania Sandrelli è stata uno dei grandi ospiti della prima edizione del “Festival della Commedia italiana”, in corso a Formia. La kermesse cinematografica, partita domenica 30 giugno, accoglierà durante le ultime serate Lino Banfi, Luca Manfredi e Valeria Marini. Durante le precedenti, invece, ha ospitato, tra i tanti nomi, Pino Ammendola, Michela Andreozzi, Paolo Conticini, Alessandro Tiberi, Cinzia Leone, Enzo Decaro e Antonio Giuliani.

IL CONCORSO PER LA MIGLIORE COMMEDIA ITALIANA – Nel frattempo sono in corso le votazioni per eleggere la migliore commedia italiana di sempre. Dopo le varie selezioni delle scorse settimane delle due giurie, quella specializzata e quella social, questi i sei finalisti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è bella. Si potranno votare tramite coupon presente sul quotidiano “Il Tempo” e sulle pagine “social” del festival, Facebook e Instagram. Non sono invece riusciti ad accedere alle finali, nonostante i pochi voti di scarto, film come L’ultimo bacio, Vacanze di Natale, Perfetti sconosciuti, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Totò, Peppino e la malafemmena, Un americano a Roma, Un sacco bello.