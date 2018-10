UNTERBERGER (SVP) * ” SOLIDARIETA’ A MARIA ELENA BOSCHI PER L’OFFESA SESSISTA da parte di KÖLLENSPERGER “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Con le sue esternazioni sulla “velina Boschi” Köllensperger mostra il suo vero volto. Ha provato a raccontarsi come il nuovo, ma alla prima occasione utile ricorre al più vecchio e turpe linguaggio maschilista.

Definire una ex Ministra e sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio come una figura senza cervello, buona solo per una funzione decorativa, vuol dire ricorrere alla più vecchia arma contro la partecipazione delle donne alla vita politica, quella della degradazione sessista.

Maria Elena Boschi è una persona che ha sempre mostrato grande preparazione e competenza. È legittimo criticarne l’operato, ma attaccarla perché è una bella donna, come se questo non fosse conciliabile con un serio impegno politico, fa davvero schifo.

Spero allora che chi in questi giorni ha pensato di votare la sua lista ne tragga le dovute conseguenze. Questo linguaggio sessista e misogino è inaccettabile.”

Così in una nota la senatrice Svp Julia Unterberger.