UNIVERSITÀ DI TRENTO * FACOLTIADI INVERNALI: SETTANTA GIOVANI SI SFIDERANNO GIOVEDÌ 15 MARZO SULLA NEVE DEL MONTE BONDONE

Settanta giovani con nove squadre, in rappresentanza delle diverse strutture accademiche dell’Ateneo, si sfideranno giovedì 15 marzo sulla neve del Monte Bondone. Tre le discipline di gara: staffetta fat bike, slalom con bob e calcio balilla umano. Il punteggio personale servirà poi come bonus per i giochi universitari estivi.

Sulla neve, mentre la stagione volge alla primavera, tornano le Facoltiadi invernali. Anche quest’anno sono state organizzate alle Viote del Monte Bondone. L’appuntamento è per giovedì 15 marzo. Tre le discipline nelle quali le squadre si sfideranno: staffetta fat bike, slalom con bob e calcio balilla umano.

Si sono iscritte nove squadre: una di Giurisprudenza, due di Ingegneria, due di Scienze, due di Sociologia e una di Scienze cognitive per un totale di 70 persone. Partecipano studenti e studentesse, dottorandi e dottorande, laureati e laureate (anno solare 2017) dell’Università di Trento insieme a personale tecnico-amministrativo. Le squadre hanno tra sei e dieci componenti, dei quali almeno il 30% costituisce il genere meno rappresentato. È ammessa, inoltre, l’adesione di un/a docente che potrà partecipare ai tornei nel ruolo prescelto.

Le Facoltiadi sono organizzate dal Cus Trento per la rete UniTrento Sport, con il supporto della Scuola di Sci Fondo Viote e di Asis.

Il programma si apre alle 10 con la gara di staffetta con fat bike (un’evoluzione delle tradizionali mountain bike, con pneumatici allargati che garantiscono massima stabilità e facilità di controllo della bici) su percorso di 2,5 chilometri. Alle 11.30 partirà la staffetta/slalom con bob, breve risalita di corsa con traino del bob e discesa a slalom. Infine alle 13.30 sarà la volta del calcio balilla umano (6 vs 6).

Il regolamento prevede che, se una persona parteciperà poi alle Facoltiadi estive 2018, il punteggio che raggiunge nella manifestazione sportiva sul Monte Bondone, venga sommato ai punti della squadra con la quale gareggerà ai prossimi giochi estivi.