UNIVERSITÀ TRENTO * ASSEMBLEA DI ATENEO: IL 17 MAGGIO IN VIA BRIAMASCO

Tornerà il 17 maggio alle 17 l’appuntamento con l’Assemblea aperta di Ateneo, un momento di riflessione e confronto che l’Università di Trento promuove ogni anno con la cittadinanza, le istituzioni e le aziende.

Proprio al territorio in cui l’Ateneo ha le sue radici sarà dedicata l’edizione di quest’anno, la quinta dall’avvio di questa iniziativa nel 2013 e anche l’ultima per il presidente Innocenzo Cipolletta, che si avvia verso la conclusione del suo mandato. Per Statuto, infatti, l’Assemblea di Ateneo viene indetta e promossa annualmente dal presidente per favorire un raccordo sempre più stretto con la comunità locale.

L’edizione 2018 dell’Assemblea di Ateneo sarà particolare anche nella sede. Ad ospitare l’evento sarà infatti il polo espositivo Trento Expo di via Briamasco (ex Cte), struttura destinata a ospitare le attività dell’Ateneo.