UNITN * NON SOLO TECNOLOGIA: « DUE GIORNATE SU IMPRESE E SOCIETÀ, L’INIZIATIVA SI PROPONE COME MOMENTO DI DISCUSSIONE SULLE POSSIBILI INNOVAZIONI NELLA GOVERNANCE »

Mercoledì 10 luglio (dalle ore 14) e giovedì 11 luglio (dalle 9) due giornate di approfondimento e discussione al Palazzo di Economia (Trento – Via Inama, 5)

L’iniziativa è promossa dal Laboratorio “Lavoro, Impresa, Welfare nel XXI secolo” dell’Università di Trento e si propone come momento di discussione aperto alla cittadinanza sulle possibili innovazioni nella governance, nel management e nel diritto aziendale che permettono alle aziende di farsi parte attiva nella società.

Gli interventi forniranno esempi di come tali innovazioni siano compatibili con sistemi economici più sostenibili, equi e democratici.

Al workshop parteciperà, come ospite di rilievo, Katharina Pistor (professoressa di Comparative Law alla Columbia Law School).

Il convegno prenderà spunto dall’ultimo libro della docente americana (“The Code of Capital”, Princeton University Press) per avviare una discussione sui temi più generali relativi ai modelli tradizionali di politica economica e ai metodi di governance e delle possibili politiche dell’innovazione. La seconda sessione sarà poi dedicata in modo più specifico a proposte di governance e relazioni industriali per l’Italia.

Le due giornate sono in programma mercoledì 10 luglio (dalle ore 14) e giovedì 11 luglio (dalle 9) al Palazzo di Economia, sala conferenze Alberto Silvestri (Trento – Via Inama, 5).

La prima giornata, rivolta principalmente alla comunità accademica, si terrà in lingua inglese senza servizio di traduzione. La seconda giornata, invece, è di maggior interesse per la cittadinanza: i contributi potranno essere sia in italiano sia in inglese e sarà offerto un servizio di interpretariato. L’accesso è libero e aperto al pubblico.