UNITN * METEOROLOGIA AMBIENTALE: DOMANI ALLE 9.30 AL POLO DI MESIANO LA CERIMONIA DI APERTURA DELLA NUOVA LAUREA

Apertura domani alle 9.30 a Mesiano (aula R2) per la nuova laurea magistrale in Meteorologia ambientale (Environmental Meteorology – LM-75), promossa insieme dalle università di Trento e di Innsbruck, prima esperienza italiana per formare professionisti del meteo.

Alla cerimonia, presieduta dai saluti istituzionali dei vertici dei due atenei, seguirà la presentazione del corso. Nella seconda parte della mattinata, previsti anche alcuni interventi scientifici (in lingua inglese) di esperti internazionali:

– Fabien Maussion, Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck su “Global scale glaciology – What are the world’s glaciers telling us about climate change?”

– Georg Mayr, Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck su “Machine learning from the past to predict the future weather”

– Ilaria Pertot, Center Agriculture Food Environment, University of Trento su “Strategic relevance of weather forecasting in agriculture”

– Lorenzo Giovannini, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento su “Meteorology and air quality: understanding the atmosphere to improve the environment”