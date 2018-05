UNITN * DISEGUAGLIANZE SOCIALI: LE MIGLIORI TESI SUL MONDO DEL LAVORO SARANNO PREMIATE MARTEDÌ 8 MAGGIO

Le migliori tesi sul mondo del lavoro saranno premiate martedì prossimo, 8 maggio alle 11 in aula Kessler a Sociologia. Sedicesima edizione del premio promosso insieme all’Università di Trento.

Sedicesima edizione per il premio di laurea Cgil, Cisl e Uil del Trentino in collaborazione con l’Università di Trento per le migliori tesi sul mondo del lavoro. La premiazione si terrà martedì prossimo, 8 maggio alle 11 in aula Kessler a Sociologia (via Verdi, 26 – Trento). L’incontro si aprirà con gli indirizzi di saluto del rettore Paolo Collini e del direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Mario Diani.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di Franco Ianeselli (segretario generale Cgil del Trentino), Lorenzo Pomini (segretario generale Cisl del Trentino) e Silvia Bertola (segretaria confederale Uil del Trentino).

Nella seconda parte si terrà l’intervento Bruno Anastasia, responsabile dell’Osservatorio “Veneto lavoro” su “la crescita straordinaria della quota di lavoro a termine nel 2017”. A presiedere il dibattito sarà Paolo Barbieri del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale.