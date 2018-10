UNITN * CERIMONIA DI LAUREA: LA CERIMONIA SI SVOLGERÀ A TRENTO IN PIAZZA DUOMO, SABATO 27 OTTOBRE

Cerimonia di Laurea. Sabato 27 ottobre 2018, ore 11. Trento – Piazza Duomo. Saranno almeno 530 i laureati e le laureate che prenderanno parte sabato prossimo alla settima cerimonia di laurea organizzata dall’Università di Trento in Piazza Duomo.

La cerimonia intende sottolineare l’importanza del momento della laurea per giovani, famiglie, comunità accademica e territoriale, la società nel suo insieme. Vuole anche ribadire il legame profondo tra città e comunità studentesca universitaria, contrassegnato dalla crescita e dall’arricchimento reciproco.

Il programma si aprirà alle 10.55 con la partenza del Corteo accademico dal Rettorato (via Calepina, 14). La cerimonia, organizzata in collaborazione con il Comune di Trento e con la Provincia autonoma di Trento, si terrà quindi in Piazza Duomo, con inizio alle 11.

I laureati e le laureate di questa edizione hanno conseguito il titolo tra luglio e settembre 2018, dei corsi di laurea di I livello dei seguenti Dipartimenti: Cibio – Centro di Biologia Integrata; Economia e Management; Fisica; Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica; Ingegneria Industriale; Ingegneria e Scienza dell’Informazione; Lettere e Filosofia; Matematica; Psicologia e Scienze cognitive; Sociologia e Ricerca Sociale. Con loro ci saranno laureati e laureate del Collegio Bernardo Clesio.

Sono in programma il benvenuto del rettore Paolo Collini e i saluti istituzionali. È previsto anche l’intervento di Valerio Valentini, laureato in Lettere moderne a UniTrento nel 2015, scrittore e giornalista, vincitore del Premio Campiello 2018 nella sezione Opera Prima col romanzo “Gli 80 di Camporammaglia”.

Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su: http://event.unitn.it/cerimonia-laurea#diretta_streaming