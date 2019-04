UNITN * “ CAREER FAIR 2019 “: « 3.110 LE ISCRIZIONI DI STUDENTI E STUDENTESSE CHE HANNO DECISO DI PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE »

L’Università di Trento invita alla Career Fair 2019. Sono 3110 le iscrizioni di studenti e studentesse che hanno deciso di partecipare alla giornata di mercoledì 3 aprile. Un’opportunità per conoscere 217 aziende ed enti e per partecipare a 130 presentazioni. L’appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 17.30 in città, tra i palazzi di Economia e Prodi e il Centro Fiere

Sono 3110 le iscrizioni arrivate all’Università di Trento per la Career Fair 2019. È il numero degli studenti e delle studentesse che non vogliono perdere l’opportunità offerta loro per un incontro diretto con 217 aziende ed enti (gli stand saranno 210) e di partecipare a 130 presentazioni.

La giornata, organizzata dall’Ufficio Job Guidance con il coinvolgimento dei dipartimenti e dei centri d’Ateneo tramite i delegati e le delegate, si terrà mercoledì 3 aprile, dalle 9 alle 17.30, in città, tra il Palazzo di Economia (Via Inama, 5), Palazzo Prodi (Via Tommaso Gar, 14) e il Centro Fiere (Via Briamasco, 2).

La Career Fair inizierà con il saluto di Paolo Collini, rettore dell’Ateneo, e di Daniele Finocchiaro, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Università, alle 9 nell’aula 1 B del Palazzo di Economia.

Gli stand, che saranno aperti dalle 10 alle 17.30, sono allestiti al Centro Fiere.

Mentre a Palazzo Prodi per tutta la giornata sono in programmazione presentazioni aziendali.