UPT – Unione per il Trentino * ” trentini e le trentine che R-esistono “: CAUMO, « La politica ha il dovere di ascoltare tutti ma ha anche il dovere di fare sintesi e decidere »

Anche l’Upt oggi era in piazza Cesare Battisti a Trento, con i trentini e le trentine che R-esistono. In piazza per dire no alle divisioni, no alle discriminazioni.

Una partecipazione convinta, l’Upt è sceso in piazza per rimarcare la sua posizione sull’importanza della solidarietà e del continuo confronto con tutte le realtà che ci circondano.

La politica ha il dovere di ascoltare tutti ma ha anche il dovere di fare sintesi e decidere. Il Trentino è un territorio di passaggio, crocevia di nazionalità e culture. Non possiamo limitarci a chiudere le frontiere e non integrare chi studia e lavora nei nostri territori.

*

Annalisa Caumo

Presidente Unione per il Trentino