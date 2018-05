UNIONE – FNAARC TRENTINO * GIORNATA DELL’AGENTE EDIZIONE 2018: ” PROFESSIONE CHE NECESSITA DI SEMPRE MAGGIORI COMPETENZE INFORMAZIONE E ASSISTENZA “

Si è svolta nei giorni scorsi la Giornata dell’Agente, l’evento organizzato da Fnaarc Trentino, l’associazione degli agenti e rappresentanti di commercio. Nell’aula magna di Seac, a Trento, si sono radunati gli agenti di commercio trentini e i vertici provinciali e nazionali dell’associazione.

La Giornata dell’Agente è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli agenti di commercio associati a Fnaarc Trentino.

Si tratta di un evento che riscuote un’ottima risposta in termini di partecipazione, anche in considerazione del buon spirito di appartenenza della categoria.

Quest’anno a Trento c’erano, oltre al presidente Fnaarc Trentino Fabrizio Battisti, il vice Filippo Muraglia, e il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, anche il neo presidente nazionale Alberto Petranzan, nella veste di relatore assieme ad Agostino Petriello, legale Fnaarc. La giornata è stata moderata dall’avv. Andrea Radice.

I temi sul tavolo della giornata sono stati l’evoluzione della categoria, la storia degli accordi economici collettivi e le loro prospettive, e le novità sull’Enasarco, l’ente di previdenza della categoria. Il ruolo dell’agente di commercio si è profondamente trasformato nel corso degli anni e il decennio di crisi ha impresso una ulteriore accelerata alle dinamiche della professione.

Una professione che necessita di sempre maggiori competenze, informazione e assistenza.

Durante i lavori, ai quali hanno partecipato anche i delegati di Veneto e Alto Adige, l’associazione ha annunciato il prossimo restyling del sito e lo “sbarco” sui social network: un nuovo mezzo di comunicazione che anche tra gli agenti di commercio sta guadagnando sempre maggiore diffusione.

Alla giornata ha partecipato, da tradizione, anche Mons. Lodovico Maule, decano del capitolo della Cattedrale di San Vigilio, che ha portato i propri saluti e quelli dell’Arcivescovo di Trento. Nel suo breve ma profondo intervento, mons. Maule ha individuato cinque parole a mo’ di chiave di volta della vita umana e professionale: motivazione, verifica, coerenza, perseveranza e sacrificio.

«Applicare e vivere questi termini alla nostra esistenza – ha detto mons. Maule – ci renderà capaci di bene, apprezzati nel lavoro, benvoluti dai colleghi e anche da coloro che accostiamo nella nostra attività lavorativa, perché scopriranno che ci accostiamo a loro non solo in vista di un esito utilitaristico e la ricerca di un pur giusto guadagno, ma per la comune crescita nella collaborazione e in umanità».