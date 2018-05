UNIONE DISTRETTUALE VIGILI FUOCO VOLONTARI DISTRETTO ALTO GARDA – LEDRO * CAMPEGGIO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO DEL TRENTINO: A PIEVE DI LEDRO, DAL 21 AL 24 GIUGNO

Da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018 si terrà a Pieve di Ledro l’annuale campeggio provinciale degli allievi vigili del fuoco del Trentino. Campeggio al quale parteciperanno anche altri gruppi allievi da fuori provincia.

Ogni anno viene organizzato da una delle tredici unioni distrettuali del Trentino all’interno del proprio territorio.

L’organizzazione di questo campeggio ha visto come capofila l’unione distrettuale alto Garda e Ledro coadiuvata da tutti gli undici corpi del distretto.

Sono infatti quasi due anni che la macchina organizzativa coordinata dal viceispettore Renato Santi si è messa in moto per trovare ad adattare un luogo che per quattro giorni riesca ad essere la casa dei vigili del fuoco allievi e dei propri istruttori.

Anche gli stessi allievi sono stati chiamati a “crearsi” una parte di campeggio: per la scelta del logo è stato infatti indetto un concorso tra i giovani vigili del fuoco appartenenti agli undici corpi del distretto. Il logo è una formica-vigile del fuoco con alle spalle i laghi e le montagne.

In numeri in gioco sono sicuramente importanti. Stiamo parlando di oltre mille vigile del fuoco allievi accompagnati da duecento istruttori provenienti da gran parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino ma anche da gruppi extra provinciali come i gruppi giovanili dei civici pompieri di Lissone, dei corpi della Valle d’Aosta e dei vigili del fuoco volontari di Palazzolo sull’Oglio.

Lo spazio che li accoglierà sarà di 35.000 metri quadrati a Pieve di Ledro dove troveranno spazio quasi cento tende per accogliere i partecipanti. Qui ci sarà anche spazio per il tendone mensa e per i moduli di servizio.

Ogni ora di questi quattro giorni è scandita da un preciso programma, si inizia con la sveglia alle 7 del mattino per proseguire, dopo la colazione e l’alzabandiera, con le gite per far conoscere il territorio dell’Alto Garda e Ledro a tutti i corpi del Trentino.

Le gite andranno a toccare i punti più caratteristici: non potrà quindi mancare il lago di Garda con le attività di canoa e di Vela, o il giro del lago di Garda col battello. Ma anche i sentieri e le montagne faranno da scenario per le gite di chi vorrà vedere le zone del campeggio dall’alto.

In più tre vigili allievi verranno estratti per provare l’ebrezza di un volo in parapendio accompagnati da altrettanti istruttori professionisti di questa disciplina dell’aria.

Ovviamente in questi quattro giorni non ci saranno solo gite, ci saranno momenti di svago al campo, serate di intrattenimento con un DJ e riunioni tra i responsabili allievi del Trentino.

Tutto terminerà con le manovre dimostrative della domenica. Un momento dove la popolazione ed i turisti potranno vedere le abilità del vivaio dei vigili del fuoco del Trentino.

La sfilata per le vie del paese di Pieve di Ledro inizierà alle ore 9, poi alle 10, dopo il discorso delle autorità e il passaggio del testimone da parte dell’ispettore distrettuale Michele Alberti al distretto che ospiterà il campeggio 2019 inizieranno le manovre e le dimostrazioni degli allievi.

Alle 13 con l’ultimo ammainabandiera ci si potrà dare l’arrivederci al campeggio 2019 che si terrà in Austria.

Locandina dell’evento