UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – SEZIONE ROVERETO E VALLAGARINA * ” SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN “: « UN SUCCESSO L’EVENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE »

“Shopping aspettando Halloween” ha riempito Rovereto. Successo per l’evento molto atteso da bambini e famiglie. Tanta gente ieri in città per partecipare alle molte proposte messe in campo dall’Unione Commercio e Turismo.

Si ripete puntualmente ogni anno dal 2004 ed ogni volta è in grado di regalare emozioni, momenti di svago e di divertimento, visite e scoperte a migliaia di persone di ogni età, in particolare bambini e famiglie. “Shopping aspettando Halloween” ieri ha saputo attirare a Rovereto migliaia di persone, anche da fuori città, complice la bella giornata: affollati fin dal mattino i laboratori di intaglio zucche ed i gonfiabili, ideale preludio verso il clou della festa, quando nel primo pomeriggio tutta la città si è animata di maghi e streghette e sono cominciate le esibizioni circensi, le danze stregate delle ballerine, i laboratori di intaglio, l’affollata Monstrer House ed il circuito di mini moto elettriche allestito nel cortile urbano dal Moto club Pippo Zanini con la Federazione motociclistica. Poi, ancora, le decorazioni e la pittura viso con operatrici specializzate, le tante leccornie e dolcetti per tutti, il “treno fantasma” e tanto altro.

“Una formula che si rinnova anno dopo anno e si conferma sempre molto gradita da parte del pubblico e della città – commentano soddisfatti gli organizzatori dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, che si sono avvalsi della collaborazione di Comune di Rovereto, Apt Rovereto e Vallagarina, Associazione Dettaglianti del Trentino, Consorzio “Rovereto In Centro” e Scuola r professioni del terziario Cfp-Upt di Rovereto e Trento -. Quest’anno la novità erano gli artisti professionisti del “Dylan Circus”, che si sono esibiti in vari punti della città chiudendo con un grande spettacolo la giornata di festa in piazza delle Erbe. Questo evento è stato pensato fin dall’inizio per coinvolgere gli operatori economici e valorizzarne l’attività e le proposte. Anche quest’anno in molti hanno proposto proprie iniziative, organizzato esposizioni, allestito vetrine, partecipato alla “caccia al tesoro”, che ha coinvolto decine di bambini, nonni e genitori”.

Obiettivo centrato, quindi, in attesa della seconda parte della festa: l’evento, infatti, tornerà giovedì 31 ottobre per la lunga notte di Halloween: dalle 16.30 in moltissimi negozi del centro (seguite le lanterne accese fuori dagli esercizi) andrà in scena “dolcetto o scherzetto” per i bambini a caccia di sorprese mentre la serata sarà animata dall’”Halloween Party”, quest’anno in versione “diffusa” in diversi locali del centro che proporranno eventi a tema e che saranno promossi in maniera unitaria.

Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento facebook “Halloween Party”.