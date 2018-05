UNIONE COMMERCIO E TURISMO * BITCOIN, BLOCKCHAIN E BUSINESS: DOMANI SERA LA RELAZIONE DI FEDERICO MONTI, 20.30 AUDITORIUM RURALE DI ROVERETO

Si torna a parlare di Bitcoin e criptovalute domani sera (giovedì 24 maggio) alle ore 20.30 presso l’auditorium della Rurale in via Pedroni con il seminario proposto da Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina in collaborazione con Bmanity Srl, azienda titolare del brand Comproeuro, dal titolo “Bitcoin, blockchain e business”.

Relatore sarà Federico Monti, co-fondatore dell’azienda e formatore, che risponderà ai seguenti quesiti: Cos’è il Bitcoin? Cos’è la Blockchain? Quali vantaggi queste tecnologie possono portare alla mia attività?

Perché la Vallagarina è detta Bitcoin Valley? Come posso utilizzare il Bitcoin in iniziative di e-commerce? Informazioni pratiche e tante risposte ai molti quesiti che arriveranno dagli imprenditori e cittadini che hanno aderito.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, si può ancora iscriversi telefonando al n. 0464/481011.