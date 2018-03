UNIONCAMERE * IMPRESE FEMMINILI: 10MILA IN PIÙ NEL 2017, GRAZIE A TURISMO, CURA DELLA PERSONA ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DI SUPPORTO AZIENDALE

Imprese femminili: 10mila in più nel 2017, grazie a turismo, cura della persona attività professionali e di supporto aziendale. In deciso aumento le società di capitali: +17% in 3 anni.

Donne d’impresa crescono. A fine 2017, sono quasi 10mila in più le imprese femminili iscritte al Registro delle Camere di commercio rispetto all’anno precedente, quasi 30mila in più rispetto al 2014.

Con questo aumento costante, l’esercito di oltre un milione e 331mila attività produttive a conduzione femminile rappresenta oggi il 21,86% del totale delle imprese (era il 21,76% l’anno precedente).

Come mostrano i dati elaborati dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere, nel diffondersi, il tessuto imprenditoriale guidato da donne sceglie forme più strutturate d’impresa.

Le società di capitali condotte da donne, infatti, sono aumentate di quasi il 17% nel 2017 rispetto a tre anni prima arrivando a rappresentare oltre il 21% delle imprese femminili, mentre le società di persone e le imprese individuali, che restano, comunque, la forma giuridica più diffusa nell’universo imprenditoriale femminile, si stanno progressivamente riducendo.