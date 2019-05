Union Autonomista Ladina * SCOMENZON DA NEF O SERONE SÚ? « En Vender ai 7 de Jung da les 6 da sera te sala de Comune di Sèn Jan di Fassa – Poza »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





SCOMENZON DA NEF O SERONE SÚ? Stiméda Sozia, Stimà Sozio UAL, Stimè Fascegn. En Vender ai 7 de Jung da les 6 da sera te sala de Comune di Sèn Jan di Fassa – Poza. Litazions nef Diretif.

Le convochèda Radunanza Generèla de la UAL olache duc i sozi i jirà a liter el nef Diretif del nosc Moviment.

Duc i sozi i podarà te chesta ocajion renover sie tesserament e litèr per l renovament del diretif.

Per costions organisatives fossa benfat che chi che vel se candidèr per fer pert del nef diretif i lo fae saer dant de en vender 7.

Per la medema rejon domanon che ence chi che aessa chela de fèr intervenc programé i lo fae ti medemi tempes

e – mail : ualdefascia@movimentual.it

L’é emportant che duc i sozi i se mete a la leta per el nef diretif, per ne didèr a portèr inant tel moviment ladin storich de val i temes e i valores che à semper caraterisà noscia comunanza.

Co la speranza de Ve veder en chesta emportanta ocajion,

Ve sporje n bel salut.

L President Ual

Giuseppe Detomas

Segreteria Union Autonomista Ladina