UNIMPRESA * PIL – istat IV trimestre 2018: « SIAMO TORNATI NEL PANTANO DELLA CRISI »

“Siamo tornati nel pantano della crisi. Il timore lo abbiamo espresso costantemente negli ultimi anni, quando abbiamo sempre invitato a commentare con la massima prudenza i dati positivi. Stavolta l’Istat ci dice che siamo in recessione tecnica ed è una doccia gelata che, a noi di Unimpresa, non coglie di sorpresa. La cura per tornare a crescere passa gioco forza per un pacchetto di misure incisive, a cominciare da un drastico abbattimento della pressione fiscale”.

È quanto dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati dell’Istat secondo i quali l’economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%.