” Una montagna di birra ” * GUSTO: « A Prade nella Valle del Vanoi il 28 e 29 luglio due giorni di festa, degustazioni e incontri dedicati alla birra artigianale »

A Prade nella Valle del Vanoi, il cuore verde del Trentino, torna il 28 e 29 luglio “Una montagna di birra”, due giorni di festa, degustazioni e incontri dedicati alla birra artigianale.

Il Festival, giunto alla terza edizione, è promosso e organizzato da Pro Loco Prade Cicona Zortea in collaborazione con Unionbirrai, per promuovere i birrifici artigianali di qualità e per proporre due giornate all’insegna del prodotti locali, dell’intrattenimento musicale, della scoperta del territorio e del sano divertimento.

Le spine si apriranno sabato luglio alle 18.00 in piazza Marconi a Prade dove si potranno scegliere tra una trentina di etichette diverse, portate da sei birrifici, che hanno come comune denominatore la passione per il proprio lavoro e la valorizzazione del prodotti tipici del territorio.

Quest’anno “Una montagna di birra” ospiterà il birrificio Bionoc’ del vicino Primiero, Birrificio 5+ di Trento e ben quattro novità da fuori provincia: Birrificio Basei di Latisana(Ud). Birra Monte Baldo di Caprino Veronese (Vr),Birrificio Meraki di Susegana (Tv) e il Birrificio Ciociaro di Veroli (Fr).

Per i più curiosi ci sarà la possibilità alle 19.30 di seguire un laboratorio proposto da Unionbirrai Beer Tasters dal titolo “Pane, formaggio e marmellata” organizzato e condotto da Alessio Facchini, giudice e degustatore.

Le birre saranno accompagnata dalla cucina della Proloco e del Motorclub Route 50 che proporranno una rivisitazione in chiave street food di piatti e ingredienti locali come canederli, gnocchi, panini gourmet con toséla, würstel e vegetariani. Sulla piazza di Prade ci saranno non solo birrifici ma anche un mercatino di artigiani e produttori delle valli del Vanoi e Primiero e ovviamente non mancherà della buona musica per allietare la serata.

Il giorno dopo si replica ma si cambia località: “Una montagna di birra si sposterà a Zortea”. Da mezzogiorno fino a sera, nell’area ricreativa del paese di Zortea i birrai continueranno a proporre le loro delizie di malto e luppolo. Per continuare a conoscere l’affascinante mondo della birra sarà proposto alle 15.30 un altro laboratorio del gusto. In collaborazione con la Strada dei sapori e del Caseificio Primiero, Nicola Coppe svelerà intriganti e inaspettati abbinamenti tra formaggi e birre artigianali.

Il divertimento poi proseguirà per grandi e piccini con: la Tana dei Tarl, ludobus, giochi in legno, spettacoli circensi e il doppio concerto con le rock band trentine The Mentis e Mixteca.

Per tutte le informazioni sull’evento:

Sito web: http://www.unamontagnadibirra.it/

Facebook: https://www.facebook.com/unamontagnadibirra/