‘UN GIORNO DA PECORA – RADIO1’ * SEA WATCH: SALVINI, « DISGUSTOSO IL COMPORTAMENTO DEL GOVERNO OLANDESE, HO SCRITTO ALLA MIA COLLEGA AGLI INTERNI MA SENZA AVERE RISPOSTA »

La Sea Watch? “Il comportamento del governo olandese è disgustoso in questo frangente, educatamente e rispettosamente parlando, perché hanno questa nave che batte bandiera olandese e se ne strafregano completamente. Come se ci fosse una nave che batte bandiera italiana che andasse in giro nel porto di Rotterdam a far casino. Per loro è normale…”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Ha litigato con gli olandesi su questo tema? “No, io non litigo, scrivo. Ho scritto alla mia collega agli interni senza avere uno straccio di risposta”, ha aggiunto Salvini a Rai Radio1.