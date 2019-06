‘UN GIORNO DA PECORA – RADIO1’ * OLIMPIADI 2026: SINDACO DI CORTINA, « ABBIAMO 55% DI POSSIBILITÀ DI FARCELA, SIAMO OTTIMISTI FRANCIA E CINA CON NOI »

“Per l’assegnazione dei Giochi Invernali siamo ottimisti, positivi, al momento abbiamo il 55% di possibilità di farcela”. Lo dice in diretta da Losanna a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina, la città in corsa, con Milano, per i Giochi Olimpici invernali 2026. Com’è stata la presentazione degli svedesi? “La nostra è più bella, le nostre immagini danno delle sensazioni diverse grazie alla nostre montagne.

C’è la musica e tutta una serie di informazioni tecniche“. Chi parlerà per la delegazione italiana? “Giorgetti, Giuseppe Conte, Beppe Sala”. Come si stanno dividendo i votanti? “L’asse latino è per l’Italia, quello nordeuropeo per la Svezia”. I francesi per chi voteranno? “Credo che li portiamo a casa…” Personalmente ha convinto qualche membro del CIO? “Si – ha detto a Rai Radio1 il sindaco di Cortina – penso di aver fatto un buon lavoro, credo sulla Cina e sui Caraibi”.