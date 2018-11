‘UN GIORNO DA PECORA – RADIO 1’ * SALVINI-ISOARDI, CHIRICO: ” A CENA IERI SERA MATTEO ERA DI OTTIMO UMORE, SORSEGGIAVA CHAMPAGNE E ADDENTAVA SUSHI “

Oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio, ha raccontato alcuni particolari di una cena avvenuta ieri sera a Roma in cui era presente anche Matteo Salvini.

Come ha trovato il leader leghista il giorno prima dell’annuncio di Elisa Isoardi sulla fine della propria relazione sentimentale? “Salvini mi sembrava di ottimo umore, era molto brillante com’è sempre lui”. Non era triste e malinconico, come un innamorato che si ritrova single? “No no, addentava sushi e sorseggiava dello champagne”, ha detto la Chirico a Rai Radio1.