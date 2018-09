UILTRASPORTI TRENTINO – PETROLLI * ELEZIONI PROVINCIALI: ” LE FORZE POLITICHE SI SBILANCINO SUI TEMI TRASPORTO PUBBLICO, SICUREZZA E VIABILITÀ IN REGIONE “

Le forze politiche si sbilancino sui trasporti. La Uiltrasporti del Trentino, intravedendo nelle imminenti elezioni provinciali un’opportunità di confronto e stimolo, chiede alle variegate forze politiche in campo – magari quando avranno trovato la quadra elaborando i battibecchi e le divisioni interne – di pronunciarsi sul tema del trasporto pubblico, della sicurezza e della viabilità in regione.

Avere delle garanzie sulle concrete iniziative che i diversi partiti intendono adottare al riguardo influenzerebbe inevitabilmente le dinamiche con cui, come rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, entriamo in gioco anche in vista dell’ormai prossimo sciopero di tutto il personale di Trentino Trasporti previsto per venerdì 14 settembre.

Certi che un opportuno intervento sul tema, e ancor meglio un incontro vis-a-vis in tempi stretti – a prescindere dalle conseguenze e dalle ripercussioni più dirette – agevolerebbe immancabilmente il dialogo, anche interno, fra parti sociali, rappresentanze datoriali e schieramenti politici, ribadiamo, però, che non ci accontenteremo di generiche chiacchiere.