UIL TRENTINO – TABARELLI * ELEZIONI RSU 2018: ” GRANDE VITTORIA DEL NOSTRO SINDACATO “

Grande vittoria della Uil Fpl sanità alle elezioni Rsu svoltesi 17/18/19 Aprile 2018 in cui si è che confermato il nostro trend costante di crescita passando dai 749 voti ricevuti nella precedente Rsu del 2015 agli 851 attuali e passando – dal terzo posto del 2015 dopo il Nursing Up e la Cisl al secondo posto odierno preceduti solo dal Nursing Up.

Atra importante vittoria della Uil è quella di avere nelle sue fila il candidato in assoluto il secondo più votato in tutta l’Azienda Sanitaria e che è l’infermiere Giuseppe Varagone del pronto soccorso di Arco che ha totalizzato ben 323 preferenze!

Questo risultato è per tutta la Uil un motivo di grande soddisfazione orgoglio perché tale risultato è maturato pur avendo contro tutti gli altri sindacati.

La Uil Fpl sanità ringrazia pertanto tutti coloro che votandola hanno riposto nella Uil la loro fiducia e che per noi sarà uno stimolo ulteriore a proseguire nella strada intrapresa per risolvere le questioni contrattuali ancora aperte ed per dare una migliore qualità di vita sul lavoro a tutti gli operatori.

Ettore Tabarelli

Segretario Provinciale Uil Fpl sanità