Uil – Trento * Trentino trasporti: Petrolli, « aggiustare il tiro e riconoscere la parte economica a tutto il personale, per riportare parità »

Verso la fine del 2018 le federazioni sindacali Cgil, Cisl, Uiltrasporti e Faisa, si sono trovate per approvare una “Bozza di accordo per il settore ferroviario” che prevede dopo un insieme di passaggi un incremento economico in base alla tipologia e mansione di lavoro svolto; come federazione sincacale Uiltrasporti, ritenevamo potesse essere un giusto riconoscimento per la mansione svolta dal settore ferrovia, infatti firmammo la bozza di accordo in sintonia con le altre sigle sindacali.

In seconda analisi però e sotto la spinta degli altri settori del trasporto pubblico riconoscevamo che se l’accordo fosse passato dava adito a discriminazioni sociali all’interno della stessa Trentino Trasporti; infatti si valorizzava un settore a discapito degli altri; questo come sindacato è inaccettabile perchè riteniamo che chi opera in azienda abbia le stesse responsabilità e i stessi valori di chi opera in un determinato settore chiunque senza svalorizzare nessuno o avvantaggiare altri.

Non siamo disposti a fare accordi per una sola unita operativa svantaggiandone un’altra. Siamo convinti che tutti in egualmodo siano riconosciuti per il ruolo che svolgono in azienda senza valorizzare uno o l’altro settore.

Ricordiamo che ci sono settori “nascosti” ma che fanno lavori importantissimi per il benessere e l’economia aziendale senza esporsi ma esponendosi per il lavoro svolto.

In conclusione come Uiltrasporti non nascondiamo la mano nella firma riportata per il settore ferrovia, ma riteniamo di aggiustare il tiro e di riconoscere la parte economica a tutto il personale di Trentino trasporti per riportare una parità ed un equità sociale che poco si è contraddistinta nell’ultimo periodo.

Nicola Petrolli

Uil Trasporti – Trento