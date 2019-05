UIL TRASPORTI * TRENTINO TRASPORTI spa: « grande affermazione alle elezioni RSU-RLS, ORA SIAMO il primo sindacato del settore in PROVINCIA DI TRENTO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





TRENTINO TRASPORTI spa: grande affermazione della UILTRASPORTI alle elezioni RSU/RLS

14 Rappresentanti RSU e 3 RLS della UILTRASPORTI risultano eletti nella nuova RSU provinciale aziendale, alla fine delle elezioni, iniziate il 13 maggio e concluse oggi alle 12,30 con lo scrutinio nella sede della Trentino Trasporti all’Interporto di Trento.

La UILTRASPORTI ha ottenuto un grandissimo successo, che vede l’elezione di 14 delegati RSU su 39 e di 3 RLS su 7.

Rispetto alle precedenti elezioni sono stati conquistati i seggi di Cavalese/Predazzo, Borgo Valsugana, Riva del Garda a dimostrazione del grande lavoro anche in periferia avvicinando e rappresentando le esigenze di lavoro dei colleghi autisti, di quelli degli impianti fissi e degli impiegati.

La UILTRASPORTI ringrazia tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno riposto fiducia nel nostro operato e ci permette di essere il primo sindacato del settore in Trentino.

“Grande soddisfazione” esprime il Segretario Provinciale Nicola Petrolli, secondo il quale “il grande impegno e la presenza continua e pressante a fianco dei lavoratori ha pagato. E’ un grande risultato che ci onora e per il quale continueremo, con ancora più responsabilità ed impegno a lavorare per tutti i colleghi. Abbiamo avanti l’imminenza del rinnovo del contratto aziendale, scaduto da 18 anni, un nuovo impegno, per il quale già da domani saremo pronti!”

Il Segretario Uiltrasporti del Trentino

Nicola Petrolli