UIL TRASPORTI * TRENTINO TRASPORTI: «  OGGI INCONTRO AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DA SEGNALARE LA MANCANZA DI VOLONTà DELLA PAT NELL’ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE »

Oggi si è svolto l’incontro presso il Commissariato del Governo della Provincia di Trento tra le federazioni sindacali di Cisl Uiltrasporti Faisa e l’azienda Trentino Trasporti per risolvere l’annosa vertenza in atto, sul Trasporto Pubblico Locale. Alla fine dell’incontro si è stilato il verbale (presente in allegato).

Da segnalare l’assenza dei vertici provinciali primi attori, della mancanza di volontà nell’addivenire ad una soluzione della trattativa.

A marzo si procederà con nuove azioni di lotta per avere un contratto dignitoso che i lavoratori del Trasporto Pubblico aspettano da 19 anni. Grazie