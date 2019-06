UIL TRASPORTI TRENTINO * ELEZIONI RSU 2019: PETROLLI, « IL GRANDE IMPEGNO E LA PRESENZA CONTINUA E PRESSANTE A FIANCO DEI LAVORATORI HA PAGATO »

Trentino Trasporti spa. Dati Ufficiali delle elezioni Rsu/Rls.

Cgil 5 delegati Cgil RLS 0

Cisl 8 delegati Cisl RLS 2

Uiltrasporti 14 delegati Faisa RLS 3

Faisa Cisal 7 delegati Uil RLS 1

Usb 4 delegati Usb RLS 0

La UILTRASPORTI ha ottenuto un grandissimo successo, che vede l’elezione di 14 delegati RSU su 39 e di 3 RLS su 7.

Rispetto alle precedenti elezioni sono stati conquistati i seggi di Cavalese/Predazzo, Borgo Valsugana, Riva del Garda a dimostrazione del grande lavoro fatto anche in periferia avvicinando e rappresentando le esigenze di lavoro dei colleghi autisti, di quelli degli impianti fissi e degli impiegati.

La UILTRASPORTI ringrazia tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno riposto fiducia nel nostro operato e ci permette di essere il primo sindacato del settore in Trentino.

“Grande soddisfazione” esprime il Segretario Provinciale Nicola Petrolli, secondo il quale “il grande impegno e la presenza continua e pressante a fianco dei lavoratori ha pagato. E’ un grande risultato che ci onora e per il quale continueremo, con ancora più responsabilità ed impegno a lavorare per tutti i colleghi. Abbiamo avanti l’imminenza del rinnovo del contratto aziendale, scaduto da 18 anni, un nuovo impegno, per il quale già da domani saremo pronti!”

*

Il Segretario Uiltrasporti del Trentino

Nicola Petrolli

*

Elenco eletti RSU/RLS:

Riva del Garda – Benini Alberto

Rovereto Urbano- Zobele Erik e Pellegrini Francesco

Rovereto Extraurbano – Salvetti Moreno e Zoner Matteo

Rovereto Impiegati – Peterlini Umberto

RLS Rovereto – Malerba Onofrio

Trento Urbano – Genoesi Marco e Barabaschi Diego

Trento Extraurbano – Battisti Italo

Officina gomma – Cerbaro Franco

Officina ferrovia – Cristoforetti Gabriele

RLS Trento – Gozzer Emanuele

RLS ferrovia – Pallaver Daniele

Borgo Valsugana – Trentin Cleto

Cles / Fondo – Corazza Christian

Cavalese /Predazzo – Barcatta Luca.