UIL FPL – TRENTINO * DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA: « ESITI SENTENZA CASSAZIONE RICONOSCIMENTO TEMPO PER “CAMBIO DIVISA”, CAUSA CONTRO APSS TRENTINO » (IMMAGINI OPINIONE)

COMUNICATO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

È convocata dalla UIL FPL Sanità per il giorno venerdì 28 giugno alle ore 10,30 presso la sede UIL Tucs in via Matteotti , 89 Trento

Una conferenza stampa per illustrare agli organi di stampa gli esiti della sentenza in Cassazione riguardo al riconoscimento del tempo ” Cambio Divisa “, causa patrocinata dalla UIL FPL Sanità con la collaborazione dell’ Avv. Daniela Longo, avverso la APSS del Trentino.