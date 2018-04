UIL FPL – TRENTINO * 5° CONGRESSO: LA SEGRETERIA COMPOSTA DA MARCELLA TOMASI, SILVIA BERTOLA, RITA FERENZENA, ELENA AICHNER E ANDREA BASSETTI

Si è svolto presso il Ristorante “Prime Rose” di Levico Terme il 5° Congresso provinciale della Uil Fpl del Trentino.

Durante l’incontro i Segretari uscenti, Silvia Bertola per la Uil Fpl Enti Locali e Ettore Tabarelli per la Uil Fpl Sanità, hanno relazionato in merito all’attività svolta dalla Categoria negli ultimi quattro anni, anni che hanno segnato la ripresa della contrattazione a livello provinciale e nazionale, ma anche il proseguo dei tavoli territoriali all’interno deli Enti pubblici trentini.

Alla conclusione dei lavori sono stati eletti gli organismi della Uil Fpl Enti Locali e Sanità, con i rispettivi direttivi, composti dai delegati dei due settori, le Segreterie ed i Segretari Responsabili.

Per il prossimo quadriennio la Segreteria provinciale della Uil Fpl Enti Locali sarà composta da Marcella Tomasi, Silvia Bertola, Rita Ferenzena, Elena Aichner e Andrea Bassetti.

Come Segretaria responsabile del settore è stata eletta Marcella Tomasi.

La Segreteria provinciale della Uil Fpl Sanità, invece, sarà composta dal Giuseppe Varagone, Cinzia Pretti e Federica Pallanch.

Come Segretario responsabile è stato eletto Giuseppe Varagone.

Tutti i partecipanti al Congresso hanno rivolto un caloroso saluti ai Segretari uscenti Silvia Bertola e Ettore Tabarelli per il grande impegno profuso in tanti anni di lavoro in categoria e augurato un buon lavoro a Marcella Tomasi e Giuseppe Varagone per il loro nuovo incarico.